Alerte météo : Un vent fort attendu sur la Grande Côte et Dakar L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur l’arrivée d’un vent fort, samedi, de 5h à 15h, sur la Grande Côte et Dakar, nous renseigne l’APS.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Dans un Bulletin météo spécial, l’agence annonce »un vent fort de secteur Nord-est pouvant dépasser 40Km/h sur Grande Côte et Dakar à partir de samedi 7 décembre 2024, de 5h à 15h. »

