Alerte météo: Une houle dangereuse sur Dakar et la Grande côte à partir de jeudi

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis jeudi un avis d’une houle dangereuse sur Dakar et la Grande côte à compter du jeudi à 12h.



Dans un Bulletin météo spécial, l’ANACIM annonce "une houle dangereuse de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 2.5 mètres sur Grande Côte et Dakar à partir de ce jeudi (…) à 12 h jusqu’au vendredi (…) à 23 h".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos