Alerte météo: une houle dangereuse et un vent fort annoncés sur les côtes, ce vendredi

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’une houle dangereuse de secteur Sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m est en cours sur les côtes de la Casamance.



Dans un Bulletin météorologique spécial reçu à l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’agence souligne que cette houle est en cours jusqu’au samedi 24 août à 10 heures.



L’ANACIM annonce également une houle dangereuse sur la Petite Côte à partir de ce vendredi 23 août à 15h jusqu’au samedi 24 août à 10 heures.



Le bulletin fait état de ‘’vent assez fort’’ de secteur Sud-ouest pouvant atteindre ou dépasser 40Km/h sur Petite Côte et Casamance à partir du vendredi 23 août à 10h au samedi 24 août à 08h.



Dans un autre bulletin, l’ANACIM annonce des pluies ‘’faibles et intermittentes seront notées de manière sporadique’’ sur les trois quarts ouest du territoire’’ durant la nuit et vendredi matin.



Pendant la même période, ‘’des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions sud-ouest du pays’’, ajoute la même source.



Le bulletin annonce aussi que ‘’malgré une légère baisse des températures diurnes, la sensation de chaleur humide sera ressentie’’.



Les températures maximales ‘’tourneront autour de 37°C’’, et ‘’les visibilités seront généralement bonnes’’, durant la journée de vendredi.





