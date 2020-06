Alerte sexuelle - Découvrez la nouvelle recette des femmes pour atteindre le nirvana C'est L'Observateur qui donne l'information avec la nouvelle trouvaille des femmes pour atteindre le "septième ciel" qui s'appelle "Moussou-la-boro".

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juin 2020 à 07:17 | | 0 commentaire(s)|

Après les produits aphrodisiaques, les pommades, bref tout ce qui peut rendre agréable une partie intime avec son partenaire, les femmes ont une nouvelle trouvaille.



Il s'agit du produit "Moussou-la-boro". C'est la nouvelle drogue sexuelle utilisée par ces dernières et qui est faite d'un mélange à base de tabac, yamba et "khémé".



C'est ce mélange toxique qui est introduit dans leur partie génitale et qui leur permettrait d'assouvir leur libido.

Mais qu'en est-il du partenaire? Les risques encourus?









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos