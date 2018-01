Alexis Sanchez : de laveur de voitures, il devient le joueur le mieux payé de la Premier League

Pour chaque grand exploit, il y a toujours une histoire à raconter. Le départ d’Alexis Sanchez pour Manchester United a fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League anglaise.

L’histoire de l’attaquant des Red Devils, est un point de référence que le travail acharné et la persévérance portent des fruits.

L’international chilien a grandi dans la partie nord du pays appelée Tocopilla, une petite ville de seulement 25 000 habitants, où la principale source de revenus est la pêche et l’exploitation minière.

Le frère de Sanchez, Humberto, a révélé il y a quelques années que si son frère Alexis n’avait pas joué au football, il serait devenu minier comme la plupart des hommes. Ce denier a connu une enfance assez difficile parce que son père l’a abandonné peu de temps avant sa naissance tandis que sa mère Martina parcourait des kilomètres pour vendre du poisson afin de gagner sa vie.

Le jeune garçon lui-même a dû subvenir aux besoins financiers de sa famille, en lavant des voitures. Il faisait également des culbutes dans le quartier pour gagner sa vie. Il n’avait que six ans à cette époque. Parfois, Alexis avait tellement faim qu’il devait mendier chez les voisins.

Il a développé de l’amour pour le football alors qu’il jouait pieds nus dans la rue. Il a reçu le surnom Ardilla signifiant écureuil en raison de sa rapidité.

« Jouer pieds nus m’a donné mon style, je courais avec de petits sauts, parce que j’évitais les pierres », avait-t-il confié lors d’un entretien. Il a obtenu sa première paire de bottes Reebok d’un maire local qui soutenait l’équipe dans laquelle Alexis jouait quand il avait 15 ans. Avant cela, sa mère avait dû emprunter une paire de bottes pour son fils.

Le talent d’Alexis Sanchez s’est développé en Amérique du Sud, quand il a rejoint Colo Colo et ensuite River Plate. Il a remporté deux titres de ligue consécutifs pour les deux clubs, avant de rejoindre Udinese en 2008.

Après de belles saisons avec l’équipe italienne d'Udinese de Série A, Sanchez a rejoint Barcelone pour un montant de 25 millions de livres sterling, faisant de lui le joueur chilien le plus cher et le premier à jouer pour le club catalan.

Avec un titre en Liga, deux Super Coupes, une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, une Copa del Rey et une Super Coupe de l’UEFA, l’ailier a décidé de signer un contrat avec Arsenal en 2014.

Sanchez a marqué 60 buts en 122 matches en quatre ans. Ce n’est pas une nouvelle qu’il ait décidé de rejoindre Old Trafford. Il a signé un contrat qui lui permettra de percevoir un salaire hebdomadaire de 500 000 livres plus droits à l’image, avant impôts.

À l’échelle nationale, Sanchez a écrit le nom de son pays dans les livres d’histoire en remportant respectivement la Copa America en 2015 et 2016. De retour dans sa ville natale de Tocopilla, l’attaquant a construit deux terrains de football pour encourager les jeunes à jouer au football.



