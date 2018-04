Algérie/Drame: 257 personnes périssent dans le crash d’un avion militaire Il s’est produit ce matin un drame auquel aucun Algérien ne pouvait s’attendre. Un avion militaire s’est écrasé ce mercredi, peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres d’Alger. Le premier bilan donné par le ministre de Défense fait état de plus 257 morts.

Parmi les victimes du drame, on compte majoritairement des militaires et leurs familles selon un communiqué du ministère de la Défense. On dénombre ainsi dix membres de l’équipage et 247 passagers de l’avion. Toutefois, aucune source n’affirme qu’il y a encore des survivants après ce drame.

L’accident s’est produit aux alentours de 9 heures 15, heure locale. L’engin en feu dégageait une fumée noire épaisse. Par la suite, des centaines d’ambulances et des dizaines de véhicules de pompiers, ont rapidement été dépêchés sur place pour tenter de réduire les conséquences de cet accident. Des unités spéciales de la Protection civile sont même intervenues pour secourir les victimes.

L’avion militaire était en partance pour l’aéroport militaire de Tindouf, à la frontière avec le Sahara occidental. L’appareil est un Iliouchine Il-76, un gros porteur dont la capacité maximale s’élève à 140 passagers.



