Aliou Cissé : « Le Sénégal est fier de représenter l'Afrique »

"Nous avons réussi à contrôler le jeu tactiquement et émotionnellement, cette victoire signifie que nous entrons dans la compétition de la meilleure façon possible, mais nous savons que ce sera un match difficile contre le Japon.Je garantis que toute l'Afrique nous soutient, je reçois des appels téléphoniques de partout et nous sommes fiers de représenter l'Afrique".