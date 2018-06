Aliou Cissé : « Les "Lions" vont jouer avec la meilleure équipe possible »

Le Sénégal va jouer, avec la meilleure ‘’équipe possible’’, son match de préparation contre la Croatie, ce vendredi à Osijek, a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé, en conférence de presse.



‘’Nous devons bien jouer, tout le monde est prêt, on aura un choix de riches à faire’’, a indiqué Aliou Cissé, soulignant que ce sont des matchs qui doivent permettre d’être prêts le jour J.



"Même si c’est un match de préparation, l’équipe nationale jouera pour le gagner", a-t-il déclaré, promettant que le Sénégal fera son possible pour tenir tête ‘’à cette grande équipe’’ de Croatie.



‘’Mais aussi, il ne faut pas oublier que c’est tout juste des matchs de préparation. Le plus important est d’être prêt lors de la compétition’’, a-t-il ajouté.



Sur la qualité des joueurs croates, notamment les milieux de terrain Rakitic (Barcelone) et Modric (Real Madrid), le capitaine Cheikhou Kouyaté reconnaît que c’est du très haut niveau.



‘’Nous avons du répondant et il n’y a pas de crainte à avoir. Sinon, il ne sert à rien de jouer au football’’, a-t-il tempéré.



‘’Nous avons plaisir à jouer et à gagner ce genre de rencontres, même si l’essentiel reste encore une fois d’être prêt pour jouer contre la Pologne’’, a par ailleurs ajouté le milieu de terrain.



Après avoir fait match nul contre l’Ouzbékistan (1-1), la Bosnie (0-0), le Luxembourg (0-0), le Sénégal fera face à la Croatie, ce vendredi à partir de 16h, à Osijek.













Aps

