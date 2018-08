Aliou Cissé à Dakar pour reprendre service

Le sélectionneur national est attendu ce dimanche à Dakar. Aliou Cissé revient d'une tournée européenne d'une dizaine de jours. D'après le quotidien Record, le technicien reconduit à son poste, a rencontré les cadres de la Tanière et pris langue avec l'entourage de certains joueurs qu'il souhaiterait faire venir en équipe nationale.



Après un Mondial plus ou moins réussi (élimination au premier tour : 1 victoire, 1 nul et 1 défaite) et quelques jours de vacances, Aliou Cissé va bientôt reprendre du service.



Le Sénégal va affronter Madagascar chez lui, le 9 septembre, pour le compte des qualifications de la Can-2019. Il devra publier sa liste, pour ce match, dans les prochains jours.