Aliou Cissé approché par des clubs en Russie et aux Pays-Bas

Vendredi 3 Août 2018

Des émissaires des clubs russes et hollandais ont contacté Aliou Cissé pour l'enrôler. Avec des propositions concrètes, ces agents ont approché le sélectionneur ou nom de leurs mandats. Mais le coach des "Lions" préfère continuer avec le Sénégal.



Habitué, avant la dernière de la Coupe du monde, aux critiques sur le jeu fourni par son équipe, Aliou Cissé n'en a pas moins nourri de grandes ambitions en Russie.



Même si ses protégés comme Mbaye Niang, Youssouf Sabaly ou encore Moussa Wagué ont tapé dans l'œil des recruteurs. Le sélectionneur national des "Lions", a tout bonnement sonné la fin de non-recevabilité de son transfert, souligne le quotidien sportif Record.



Sans tambour, ni trompette, Cissé est également présent sur le marché du transfert. Bien avant la fin de la Coupe du monde, il a répondu à quelques agents mandatés par des clubs européens, notamment hollandais, russes mais aussi de Kazakhstan.



Cependant, dans sa réponse, Aliou Cissé a d’abord salué l'intérêt suscité sur sa personne, non sans décliner l'offre. Cissé a mis en avant l'engagement qu'il a vis à vis de son pays et pour lequel il compte aller jusqu'au bout.



Maintenant qu’il a convaincu les dirigeants du football sénégalais à prolonger son bail jusqu’après la Can 2019, il revient à coach Cissé de prouver sa capacité à faire cohabiter ses stars et à garantir leur adhésion au projet collectif afin que le Sénégal puisse titiller les grands d’Afrique au Cameroun.

