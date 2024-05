Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d’Afrique : A Nairobi, des prix seront décernés dans diverses catégories

Selon un communiqué de presse, le Sommet aura lieu du 8 au 10 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, et portera sur le thème : « Repenser les Médias d’Afrique en cette Période de Mutations Profondes ».



Dans le cadre de l’édition de cette année, Allafrica va décerner des Prix d’Excellence 2024. Pour Amadou Mahtar Ba, Co-Fondateur & Président Exécutif d’AllAfrica «Célébrer l’excellence dans les médias et le développement en Afrique est d’une importance capitale, pour assurer une production constante de contenus de haute qualité et magnifier les contributions exemplaires au développement et à la prospérité de notre continent ».



En effet, « Les médias jouent un rôle crucial dans la promotion de l’agenda du développement africain dans divers secteurs, grâce à la diffusion d’informations précieuses qui servent à informer le public et à tenir les dirigeants responsables », a-t-il ajouté.



AllAfrica célébrera les lauréats lors d’un dîner de gala et d’une cérémonie de remise des prix, qui se tiendront à l’Hôtel Glee le soir du 9 mai 2024.



Les prix seront décernés dans les catégories suivantes : Le Prix de Leadership Titan AllAfrica en reconnaissance d’un service exceptionnel rendu dans la transformation économique et le développement humain en Afrique ; dix Prix pour l’ensemble de la carrière en reconnaissance aux contributions exceptionnelles au développement des medias. Il y a aura aussi le Prix du jeune journaliste Wangarĩ Maathai AllAfrica et Université de Nairobi en reconnaissance de la meilleure utilisation des outils numériques pour l’engagement des jeunes ;

• Le Prix de Journalisme de la Banque africaine de développement, en reconnaissance de l’excellence dans le reportage sur le développement ;

• Le Prix de Journalisme de la Banque africaine d’import-export, en reconnaissance de l’excellence dans le reportage sur l’intégration régionale ;

• Le Prix de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, en reconnaissance de l’excellence dans le reportage sur le renforcement des capacités ;

• Les 3 Prix de l’Innovation en Salle de Rédaction de AllAfrica et de la Campagne One Youth Challenge, en reconnaissance de l’excellence dans le développement de nouvelles et innovantes manières d’impliquer les jeunes africains dans les salles de rédaction.

Le Sommet AllAfrica des Leaders de Médias d'Afrique est une rencontre de haut niveau entre les leaders des médias du continent (Pdg, Directeurs généraux & Rédacteurs en chef), les décideurs politiques, les activistes, les universitaires et les leaders d'organisations qui soutiennent la croissance et le développement de l'Afrique.

