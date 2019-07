Incroyable destin ! Aliou Cissé et Djamel Belmadi sont nés à un jour d’intervalle, les 24 et 25 Mars 1976, et ont grandi ensemble dans le même quartier à Champigny-sur-Marne dans le 94 où ils sont devenus amis. Les deux amis d’enfance vont se retrouver vendredi en finale de la CAN 2019. Une magnifique histoire non ?