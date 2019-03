Aliou Cissé : 'l'essentiel' du groupe de la CAN 2019 est connu

Aliou Cissé, le sélectionneur national, a réitéré, mardi, en conférence de presse, avoir une ’’idée claire’’ de l’ossature de son groupe de performance devant prendre part à la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet.



’’’Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici au mois de juin. On peut discuter sur deux à trois éléments, mais l’essentiel du groupe est connu’’, a déclaré Cissé, en conférence de presse, à la fin du match amical Sénégal-Mali (2-1).



D’ailleurs, il a indiqué être revenu plusieurs fois sur cette question au cours de la semaine internationale ponctuée par les deux matchs remportés contre Madagascar (2-0) et contre le Mali (2-1).



Au sujet de la rencontre amicale contre le Mali, il a salué l’état d’esprit de son équipe qui n’a pas paniqué même quand elle a été menée au score.



’’A 19 minutes de la fin, nous étions menés, mais les joueurs sont allés chercher les Maliens pour égaliser et prendre l’avantage sans se presser’’, a-t-il dit saluant cette ’’haine’’ de la défaite.



Menée au score après un but de l’attaquant malien Adama Traoré 0-1, les Lions sont revenus grâce à Sadio Mané à la 87-ème minute avant que Moussa Konaté ne marque le but de la victoire (2-1) dans les arrêts de jeu de la rencontre.



APS

