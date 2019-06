Aliou Cissé : « la prochaine fois, il faudra élever notre niveau de jeu »

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national, Aliou Cissé pense que son équipe n’a pas été à la hauteur contre l’Algérie (0-1), jeudi soir, au Caire, lors de la 2e journée de la CAN 2019. Selon lui, les Lions du Sénégal peuvent faire mieux.



« Le match s’est joué sur des détails. Le haut niveau se joue sur des détails. Maintenant, il faudra élever notre niveau de jeu la prochaine fois. Sadio Mané peut faire mieux, tout comme les autres », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Avertissement



« Cette défaite est un avertissement. Quand on perd en phase de poules, je pense que ça l’est. On a joué sans trois titulaires absents. Les absents m’ont donné des vérités sur les garçons qui sont rentrés. L’absence de Gana Guèye s’est fait sentir. C’est le meilleur joueur au milieu car il a de l’impact et bonifie le milieu. J’espère le récupérer dans deux jours pour jouer contre le Kenya. Car, notre milieu a beaucoup souffert. J’espère aussi récupérer Ismaila Sarr qui a fait une IRM ce matin. Mais, il n’y a rien de grave », a-t-il expliqué, indiquant que son équipe méritait un point.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos