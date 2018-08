Aliou Cissé ne veut pas se séparer d'Omar Daf

Omar Daf était en Russie avec les "Lions" du Sénégal. Il était sur le banc de touche pendant les matches ou au plus près des joueurs lors des différentes séances d’entraînement. Il n’était pas le seul, il y avait aussi Régis Bogaert et Tony Sylva. Les trois constituaient la garde rapprochée du sélectionneur.



La Fédération a pris l’engagement de tirer au clair le statut des uns et des autres. Ainsi, le Comité exécutif s’est récemment penché sur la situation d’Omar Daf, le deuxième adjoint de Cissé.



Dans les débats, les fédéraux s’étaient promis de saisir le sélectionneur afin que son ancien coéquipier choisisse entre le Sénégal et Sochaux, club ou il exerce comme coach adjoint.



Selon le journal Record, « une réunion est d’ailleurs prévue entre les fédéraux et le technicien. Mais, Daf bénéficie toujours de la confiance de Aliou Cissé. Le sélectionneur national qui a pris acte de la décision des fédéraux, ne souhaiterait pas se débarrasser de son collaborateur ».