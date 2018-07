Aliou Cissé prépare un coup de balai

Surpris par l’attitude de certains joueurs de son effectifs, le coach de l’équipe national du Sénégal Aliou Cissé va, selon le journal Record, ‘’couper’’ des têtes pour assainir son groupe afin d’aborder sous de bons auspices le reste des éliminatoires de la Can 2019.



De retour de la Coupe du monde, Aliou Cissé s'est fait très discret. Le sélectionneur national se serait terré dans la zone balnéaire de Saly ou il serait en train de cogiter sur l’avenir de son équipe. Témoin de plusieurs péripéties durant la préparation du Mondial et pendant la compétition proprement dite, Aliou n’a pas apprécié la conduite de certains joueurs de son effectif durant ces dernières joutes internationales. Face à cette situation, le staff technique prendra des mesures pour l’avenir.



Le journal indique que le coach des "Lions", qui s’est senti «trahi» par certains joueurs, va assainir son groupe en vue des éliminatoires de la Can-2019. La même source parie que certains "Lions" risquent l’exclusion.



«Des joueurs ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment de ceux du groupe, dont ils ont sapé la dynamique». À rappeler qu’après l’élimination du Sénégal au premier tour du Mondial, Diafra Sakho et Kara Mbodji ont critiqué Aliou Cissé, sans le nommer pour leur non-titularisation.