Aliou Cissé, sélectionneur des "Lions" : "J’ai envie de rester..."

Aliou Cissé ne compte pas quitter sitôt son poste. Très critiqué pour sa gestion de l’équipe et après l’élimination prématurée de celle-ci à la Coupe du monde, le sélectionneur des Lions dit vouloir poursuivre l’aventure et espère même remporter la CAN 2019.



"Mon rêve, c’est de gagner un trophée avec cette génération. Ces joueurs ont une envie débordante d’écrire leur propre histoire et j’ai envie de rester à leurs côtés. Je crois vraiment en cette équipe, qui a en plus de belles valeurs, je crois en l’avenir et je crois en notre capacité à gagner ce trophée que le peuple sénégalais attend depuis longtemps", a-t-il dit lors d'un entretien mercredi, au site français, " L’Equipe". Cette aventure n’est pas finie. On n'est pas loin, j’en suis persuadé".



Quid de son parcours avec les "Lions" ? Aliou Cissé déclare : "Tout n’a pas été parfait, mais l’équipe a aussi montré de belles choses, dans le jeu et dans l’état d’esprit. On a montré que l’on était capable de rivaliser avec n’importe quelle équipe. Mais cela ne suffit pas. Ces matches, il faut les gagner, désormais, si l’on veut devenir une grande équipe."