Aliou Gning : Un leader charismatique au service du développement local

Monsieur Aliou Ggning, 1er Adjoint au Maire de Sandiara, est un Conseiller technique du Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires. Il occupe également les fonctions de président du Crédit du Transport aérien (CTA) et de président de Sandiara Football Club.



Aliou Gning incarne cette nouvelle génération de leaders, techniquement compétents et politiquement bien ancrés à la base.



Jeune cadre charismatique et expérimenté, Aliou GNING est connu pour sa courtoisie et son approche facile. Diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il poursuit ses études en France, à l’Université d’Aix-Marseille I, obtenant une Maîtrise en Tourisme et Développement avec mention Très Bien. Il intègre ensuite l'École Supérieure de Gestion (ESG) de Paris, décrochant un MBA en Management du Tourisme et de l’Hôtellerie.



Recruté par l'Ambassade du Sénégal à Paris, comme Responsable Marketing et Promotion au Bureau du Tourisme, il sillonne la France et l’Europe pour promouvoir la Destination Sénégal. La SAPCO-Sénégal le repère et l'invite à rejoindre ses rangs, en tant que Directeur Marketing et Promotion, où il rentre au Sénégal après sept ans en France. Il continue de se former, obtenant des certificats en Conception de produits touristiques durables de l'Université Mahidol à Bangkok et en Finance islamique de l’AIIF (African Institute of Islamic Finance).



À la tête de la direction Marketing de la SAPCO, il améliore considérablement la notoriété de l'entreprise. En 2015, face à la crise touristique provoquée par l’épidémie d’Ebola, il est nommé Conseiller technique du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, chargé du Crédit hôtelier et touristique (CHT). En quatre ans, il fait passer le budget du CHT; d'un milliard à 50 milliards FCfa, finançant plus de 1 000 entreprises touristiques et 3 000 acteurs du secteur.



Fort de ses succès, il est nommé en 2021, président du Crédit du Transport aérien (CTA), avec la mission de soutenir les entreprises de la plateforme aéroportuaire grâce à un budget de 25 milliards FCfa.



Aliou Gning est également un expert reconnu du tourisme en Afrique, participant à l'élaboration de la politique touristique de l’UEMOA et enseignant en Marketing touristique et Stratégie de développement du tourisme, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Sur le plan associatif, il a été membre fondateur et premier président de l’AEERS (Amicale des Élèves et Étudiants Ressortissants de Sandiara) et Secrétaire général de l’Association des Étudiants sénégalais d’Aix-Marseille. Ancien capitaine de l’ASC Pélican, il en est le président depuis 2011 et, est également membre fondateur et premier président de Sandiara Football Club (SFC), depuis 2020.