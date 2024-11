Aliou Ndao Fall, Chargé de la Diaspora Apr, interpelle Monsieur Ousseynou Ly, membre éminent du Pastef

Vous n'êtes pas sans savoir que l’enfer est pavé de bonnes intentions et que les temps héroïques sont bons pour les lâches qui méprisent une vie vécue pendant de longues années. Il n'est pas surprenant que vous peigniez sans retenue, avec un pinceau trempé dans de l'encre rouge, la gestion du Président Macky Sall.



Mais si vous êtes honnête, veuillez bien sortir de votre planète affabulatoire, retourner ce tableau que vous venez de peindre. Car vous avez bien vécu ces douze années de magistère du président Macky Sall, sans jamais remettre en cause son bilan. Et à aucun moment, ni vous ni votre patron, ne vous êtes aventurés sur le bilan du président Macky Sall.



Lequel bilan vous sert aujourd'hui de référentiel, pour ne pas dire de "Prozé". Votre silence assourdissant durant ces longues années sur le bilan du Président Macky Sall, prouve à suffisance, votre acceptation, votre adhésion, votre approbation, de la réussite incontestable d'un PROJET digne de ce nom. Mais le peuple sénégalais mûr et mature, sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas: un pouvoir conquis par le mensonge, géré par le mensonge, par la terreur; la calomnie et caractérisé par un état policier.



C’est à dire : un régime dans lequel les autorités ont une grande liberté de décision concernant les citoyens. L'état policier s'appuie sur la police pour surveiller la population et les éventuels opposants. Voila le fameux "Prozé", pour lequel, la volonté du peuple sénégalais a été honteusement trompée. Les Sénégalaises et les Sénégalais ne vous ont pas donné le pouvoir, pour mettre en œuvre un "Prozé" de société qui ne consiste qu’a s'épancher à longueur de journée, sur les 12 ans du président Macky Sall. C’est le cas de le dire, ici et maintenant.



Le président Macky Sall vous dit : << Travaillez, prenez de la peine : C'est le fonds qui manque le moins. Gardez-vous, vous dit-il, de vendre l'héritage qu'il vous a laissé. Car un trésor est caché dedans.>> Et ce n'est pas par des accusations infondées, insensées, par des menaces et des arrestations, par le recrutement massif d'anciens ou d'anciennes compagnons de route du président Macky Sall, qui n'ont aucune valeur à défendre, encore moins, une certaine intégrité, que vous trouverez le trésor caché.



Monsieur Ousseynou Ly sachez que n'est pas homme d'État qui veut. Tout comme n'est pas président Macky Sall qui veut: un parcours politique exceptionnel, extraordinaire, jamais enregistré au Sénégal. Il va sans dire, que nos grands peintres, Kalidou Kassé, Samba Diallo, entre autres, voire les Occidentaux, Pablo Picasso, Salvador Dali, auraient peint votre tableau avec impartialité.











Aliou Ndao FALL S.N.

Chargé de la Diaspora Apr