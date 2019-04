Aliou Sall, Dg CDC : "Philippe Bohn a démissionné d’Air Sénégal" "Philippe Bohn a écrit une lettre de démission pour quitter ses fonctions de Directeur général (d’Air Sénégal). Et la seule logique était que le Conseil d'administration se réunisse pour nommer un nouveau Directeur général. Voilà comment les choses se sont passées", a indqué Aliou Sall, dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

A la question de savoir si la panne du nouvel Airbus A330 Neo a précipité le départ de Philippe Bohn, le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations affirme que "cela n'a même pas été discuté à l'ordre du jour de ce Conseil (d'Administration), qui s'est strictement penché son départ et sur la nomination d'un nouveau Directeur".

