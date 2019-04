Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aliou Sall félicite Macky Sall et Néné Fatoumata Tall, Madame Mbaye est un modèle d’engagement et de loyauté... Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Département de Guediawaye remercie le Président de la République Son Excellence Macky Sall pour l’acte fort qu’il vient de poser à l’endroit de notre Ville, à travers la nomination de Madame Fatoumata Néné Tall à la tête du ministère de la jeunesse. L’acte posé par Monsieur le Président de la République est un geste à la fois symbolique et stratégique.

La nomination de Néné Fatoumata Tall est aussi une consécration d’une militante fidèle de la première heure du Président. Madame Mbaye est un modèle d’engagement et de loyauté. Au-delà de la personne de Néné Fatoumata Tall, c’est le travail de l’ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle qui est positivement sanctionné par le Chef de l’Etat. C’est aussi, une nomination qui rend justice et hommage à l’ensemble de la jeunesse militante de Guédiawaye. En effet, à travers Néné Fatoumata Tall, c’est à tous les jeunes de l’APR et de la coalition que le Président Macky Sall a voulu rendre hommage pour leur engagement et leur loyauté.

Par ma voix, les responsables et les militants de notre coalition remercient et félicitent le Président de la République pour cette nomination qui rend le département de Guediawaye fier de diriger un prestigieux et stratégique ministère. Je voudrais aussi féliciter notre camarade et sœur Madame Néné Fatoumata Tall coordinatrice des femmes de l’APR du Département et lui renouveler ma fierté et celle de l’ensemble des militants de notre coalition. Madame la ministre de la Jeunesse peut compter sur le coordonnateur que je suis et sur toutes les forces vives du Département de Guediawaye pour l’accompagner dans la nouvelle mission que le Chef de l’Etat lui a confiée.



Pour le Département de Guediawaye

Le Coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Coordonnateur l’APR

Aliou Sall





