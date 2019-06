Aliou Sall: « je tiens à répondre par les actes » Malgré sa première conférence de presse tenue, suite aux révélations de la BBC sur le scandale du pétrole et du gaz, la déferlante médiatique a continué, visant Aliou Sall, principalement cité par le média anglais dans son reportage. Aliou Sall qui a finalement démissionné de la Caisse des Dépôts et Consignations, a expliqué le sens de sa décision.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos