Aliou Sall, maire de Guédiawaye: "l'année 2018 sera consacrée à la mise en oeuvre des politiques de Macky Sall "

Le frère du président de la République sort du bois. Aliou Sall compte descendre au mois de juin sur le terrain pour faire face à ses détracteurs afin de battre campagne pour l'élection de Macky Sall en vue de la Présidentielle 2019.



Il l'a fait savoir ce samedi en marge de la rencontre des femmes de son département avec le ministre de la femme de la famille et du genre, Salimata Diop Dieng, qui a enregistré une forte mobilisation sur le esplanade de la mairie.



Et Aliou Sall de mettre en garde ses détracteurs : "ne soyez pas impatients, vous me verrez bientôt sur le terrain et on saura qui est qui. C'est une course de fond", lance l'édile de Guédiawaye qui a par ailleurs demandé aux femmes massivement répondues à cette rencontre de soutenir le Président Macky Sall.



Ne ratant nullement ses concurrents politiques, Aliou Sall déclare: " je suis au courant de tout ce qu'ils ( ses détracteurs) sont en train de dire, mais, comme on le dit souvent 'quand le chat n'est pas là les souris dansent' ", ironise le président de l'association des maires du Sénégal (Ams). Ce dernier a également focaliser son discours sur les réalisations du président de la République dans le département de Guédiawaye.



" L'année 2018 sera consacrée pour la mise en oeuvre des politiques du Président Macky Sall", informe le Directeur de le maire de Guédiawaye par ailleurs Directeur de la caisse de dépôts et consignation.



"J'ai la nostalgie de la campagne électorale. Comme ce n'est pas une course de vitesse, je garde mon mal en patience jusqu'au mois de mars pour entamer ma campagne. Dès lors, ils sauront que je suis de retour, ils se tairont", raille l'édile de Guédiawaye.



Aliou Sall qui a assuré la mobilisation des femmes des cinq communes du département de Guédiawaye pour accueillir et soutenir le ministre de la femme, de la famille et du genre pour que Macky Sall gagne dés le premier tour de l'élection Présidentielle de 2019.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net