Aliou Sall : « mon salaire à Pétrotim n’est en rien illégal » Aliou Sall a évoqué son salaire révélé par la BBC dans le cadre d’une enquête qui le place au centre d’un scandale dans le pétrole et le gaz au Sénégal. La chaine anglaise a révélé que le frère du chef de l’Etat a touché un salaire de 12,5 millions de francs CFA par mois pendant 5 ans.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Sall a accusé la BBC d’avoir « injustement révélé son salaire » à Pétrotim, car étant un « contrat privé ». Face à la presse, ce mardi, il a, toutefois, indiqué que « ce salaire n’est en rien illégal et est conforme à la pratique dans le milieu du pétrole et du gaz ».

Le maire de Guédiawaye a souligné que « certains gagnaient plus que moi, d’autres touchaient la même chose et d’autres un peu moins ».



