Aliou Sall:« que Dieu nous préserve du mensonge structuré » La déferlante médiatique née des révélations de la BBC sur le scandale du pétrole et du gaz, est perçue par Aliou Sall comme « une campagne visant à me déshumaniser, parce que c’est de cela qu’il s’agit, une campagne qui présente l’autre (moi), comme le méchant face aux bons, celui qui s’abreuve du sang et de la sueur du peuple sénégalais, le personnage sans foi ni loi qui nargue un peuple exsangue ».

Dans une note parvenue à Leral.net, Aliou Sall, dit « comprendre, ceux qui ont pu à un moment ou à un autre, prêter une oreille attentive et bienveillante aux propos tendancieux déversés à longueur de journée, ou même ceux qui ont choisi de hurler avec les loups, parce que tout simplement mus par une haine viscérale ».



Et d’ajouter, « lorsque la perfide du champ politique se mêle à la duperie érigée en dogme, l’ombre prend de l’épaisseur et la lumière est réduite à sa plus simple expression ».



Aliou Sall formule alors une prière : « que Dieu nous préserve de la méchanceté gratuite et surtout du mensonge structuré ».

