Aliou Sall toujours alité et testé positif: pourquoi cette omerta autour de la santé du frère de Macky Sall ? Aliou Sall, le Maire de Guédiawaye et frère du Président Macky Sall, touché par la pandémie du Coronavirus, est toujours alité. Le hic est que même si elles sont loin d’être alarmantes, les infos recueillies sur son état de santé ne rassurent toujours pas non plus...

Parmi les célébrités touchées au Sénégal par le virus de la COVID-19, souvent de stationnaires à rassurants, les résultats qui nous parviennent ne sont pas alarmants. A part le décès du regretté ancien président de l’olympique de Marseille, Pape Diouf.



En atteste la guérison récente de Moustapha Guirassy et du célèbre animateur-comédien Samba Sine dit Kouthia.



Pourtant, du côté de la santé du Maire de Guédiawaye, c’est comme si on avait recommandé à ses proches de ne pas communiquer.



Leral.net qui s’attendait à une sortie très prochaine du frère du président dont certains doutaient même de sa réelle maladie, l’info de source proche reçue, tempère plutôt …



Selon cette source, bien que son état soit stable, le dernier test fait est revenu…positif, donc il n’est pas guéri…



Avait-il des soucis de santé avant ?

Le silence en réponse...



Leral formule ses prières pour son prompt rétablissement…



