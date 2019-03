Aliou Sow cogne fort Diagne Fada : « Si tous les résultats étaient comme ceux de Darou Mousty, Macky Sall serait au second tour » Le président du MPD /Ligguèye a jeté une grosse pierre dans le jardin de son « ami », Modou Diagne Fada.

Désapprouvant le comportement de certains leaders de Benno Bokk Yakaar qui s’arrogent la victoire de Macky Sall à l’élection présidentielle du 24 février dernier, dans leur localité, Aliou Sow a soutenu que « la victoire de Macky Sall ne doit rien à personne. C’est grâce à son travail personnel, son bilan et son mérite qu’il a été réélu ».



Invité de la RFM, l’ancien ministre de Me Wade a dénoncé « le chantage immoral envers Macky Sall », après cette élection, non sans décocher une grosse flèche à l’encontre du leader de LDR/Yessal, son ancien comparse au Pds. « Si tous les résultats étaient comme ceux de Darou Mousty, Macky Sall serait aujourd’hui au second tour », a-t-il dit, expliquant que même si Macky Sall est arrivé en tête des résultats à Darou Mousty avec 6200 voix devant Idrissa Seck (5686 voix), « la somme des résultats des candidats de l’opposition dépassent le score de Macky Sall dans cette localité ».

