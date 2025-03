Aliou Top présente ses excuses à toute la communauté Je tiens aujourd’hui à adresser mes plus sincères excuses à l’ensemble de la communauté, aux responsables de Radio Fulbe, à la liste Nafoore, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont été affectées par mes propos récents.



Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une émission diffusée sur ma plateforme Sunugal24.net, j’ai tenu des déclarations qui ont pu heurter, provoquer des incompréhensions et blesser certaines sensibilités. Après réflexion et échanges avec plusieurs membres de la communauté, je reconnais avoir été induit en erreur par une source mal informée, ce qui a influencé mon discours de manière regrettable.



En tant que membre de la communauté peulhe, originaire du Djolof et ayant grandi dans le Saloum, je mesure pleinement l’importance de nos valeurs, de notre culture et du respect mutuel. C’est pourquoi je retire entièrement mes déclarations et présente mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont été touchés, de près ou de loin, par cette situation.



En tant que journaliste et administrateur de Sunugal24.net, je suis conscient de la responsabilité qui m’incombe. À l’avenir, je prendrai toutes les précautions nécessaires pour m’assurer que mes propos reposent sur des faits vérifiés, dans le respect des valeurs de vérité, d’objectivité et de cohésion sociale.



Je remercie tous ceux qui m’ont fait part de leurs réactions avec bienveillance et compréhension. J’espère que ces excuses contribueront à apaiser les tensions et à renforcer les liens qui nous unissent.













Aliou Top.

