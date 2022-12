Alioune B Thiam Akon en visite à Mbodiène : « Je travaille pour les populations, pas pour les politiciens »

Face à la presse, Akon a déploré la « politisation » de son projet. « Ce qui ne m’a pas plu, c’est le fait d’avoir politisé mon projet. Je travaille pour les populations, pas pour les politiciens. Les Africains doivent changer de mentalité et cela passe par l’éducation de la jeunesse », a déclaré l’artiste planétaire et entrepreneur.



« On a commencé et rien ne pourra nous arrêter. L’argent qu’on a mis sur ce projet, c’est moins important que les résultats, les objectifs que nous voulons atteindre », ajoute-t-il. Akon dit tenir la balle et sait la jouer après avoir fait la passe à son adversaire.



Le projet porte sur une superficie de 65 ha en tout. « Je me réjouis du soutien des populations de Mbodiène », a fait savoir Akon.