Alioune Badara Cissé : « Je travaille pour un retour de Moustapha Diakhaté à l’Apr » Le Médiateur de la République ne se réjouit de la brouille entre le président Macky Sall et l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakarr.

J’ai rencontré Moustapha Diakhaté dans mon bureau récemment. On s’est parlé, mais permettez-moi de ne pas vous dire, ici, ce qu’on s’est dit », a déclaré Alioune Badara Cisé ce dimanche dans l’émission Grand Jury de la RFM. Toutefois, a-t-il reconnu, « je travaille pour un retour de Moustapha Diakhaté à l’Apr », souhaitant, désormais, que « les limites du discours soient respectés par tous ». Mais, a-t-il souligné, « je n’en ai pas encore parlé au président Macky Sall ».

Démis de ses fonctions de ministre conseiller du président de la République, Moustapha Diakhaté, s’est distingué récemment par ses prises de positions très critiques à l’encontre de l’actuel régime.



