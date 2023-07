Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Alioune Badara Cissé, le médiateur disparu mais toujours présent : l’émouvant témoignage de Boubacar Sèye HSF Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 19:33 | | 0 commentaire(s)| Partagé sur sa page Facebook et avec la presse, Boubacar Sèye, le président de Horizon Sans frontières, semble bien apprécier le geste généreux de la femme du défunt Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, ABC. Selon son témoignage, Boubacar Sèye a récemment reçu, de Mme Cissé un beau boubou du regretté médiateur qui vouait une grande estime au président de HSF. Voici son message et des photos…

« Un geste symbolique, mais oh combien porteur de signes que mille mots de gratitudes ne sauraient égaler ! Merci Madame Cissé, pour ce boubou blanc, un blanc symbole de paix et d’espoir, de mon frère et ami Alioune Badara Cissé qui reste gravé à jamais dans notre cœur et notre mémoire. Par la Grâce de DIEU, en route vers le Paradis, que ce geste figure parmi les prières et jouissances qui parviennent à ABC venant de nous Mme Cissé ! » S’est ému Boubacar Sèye



Pour rappel co-fondateur de l'Alliance Pour La République, (APR), le parti présidentiel, Alioune Badara Cissé, après avoir quitté son poste ministériel chargé des affaires étrangères du Sénégal a été nommé Médiateur de la République par le président Macky Sall en aout 2015. Il est décédé le 28 Août 2021 à Dakar à l'âge de 63 ans, un peu après un message poignant appelant à la Paix et stabilité du Sénégal…Paix à son âme







