Alioune Fall, Conseiller de Macky Sall, « il n’y aura pas de second tour en 2019… »

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 10:24 | | 3 commentaire(s)|

"Ce qui est bon avec l’homme, c’est qu’il ne brasse pas du vent. Ne parle pas à tout-va", constate-t-on. Quand Alioune Fall, décide de sortir du bois, c’est tout à casser. L’ancien journaliste, témoin de l’histoire politique contemporaine du pays, a des éléments de comparaison à opposer aux arguments que charrie l’actualité.



Défenseur du président Sall, dont il est conseiller. L’homme est encore monté au créneau pour révéler qu’il n’y aura pas de second tour pour les élections Présidentielles de 2019… . « Je pense que personne n’ira au second tour qui n'aura pas lieu. Je demeure convaincu que le Président Sall sera réélu dès le premier tour. Je suis en contact avec la réalité du pays, au-delà des cadrages médiatiques et de l’agitation de l’univers politique, je crois avoir une bonne lecture de l’appréciation très positive que ce Sénégal réel porte sur l’action du Président Sall.



Je me déplace à l’intérieur du pays, je recueille les témoignages de satisfaction de la part des populations qui ont eu accès à l’eau, à l’électricité, aux soins de santé ou enregistré un désenclavement de leur localité sous la présidence de Macky Sall. Je parle de vécu quotidien, rien a voir avec les supputations et spéculations. Le pays réel est avec le Président Sall et l’exprimera de la manière la plus explicite, le moment venu ».



L’Obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook