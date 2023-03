Alioune Ndao, ex-Procureur de la Crei : «Un procès en diffamation est une affaire banale, il ne faut pas en faire une affaire d’État»

Il est inadmissible qu’on barricade la maison d’un citoyen sénégalais qui prétend à la magistrature suprême comme si c’était un état de siège

Un procès en diffamation est une affaire banale, il ne faut pas en faire une affaire d’État

Je n’approuve pas les propos de Sonko à l’endroit de la justice. C’est un justiciable comme les autres. Il doit respecter la justice et ne pas faire un procès à l’avance. Je désapprouve ses attaques contre les magistrats. Qu’il aille se défendre avec ses avocats et préparer sa ligne de défense pour ce procès-là et probablement pour le procès qui suivra (contre Adji Sarr, Ndrl)

Il y a de bonnes mesures parce que les gens aspirent à des postes de responsabilité. Mais derrière ces mesures-là, il y a toujours des mesures comme des affectations-sanction. Certains ont été promus, c’est normal. D’autres ont été relevés de leur poste de manière indue, car ils ont refusé de se coucher devant l’exécutif

Si on prend l’exemple du dossier Khalifa Sall, c’est comme ça que ça s’est passé. Tous les juges qui ont pris le dossier, ont eu des attitudes plus ou moins favorables au régime, et la preuve, c’est que tous ceux qui ont pris des décisions, ont eu des promotions

J’assume à 100% tout ce que je fais en tant que procureur spécial dans le dossier Karim Wade. Aujourd’hui, si on me donnait le même dossier, je n’aurais pas changé une virgule à ma démarche (…). Pendant l’enquête et la poursuite, on ne demande pas à un procureur des preuves, on lui demande des indices simplement.



D’ailleurs, la formule légale c’est "indices graves et concordants de nature à entraîner l’inculpation" d’un tel. Et avec Karim Wade, j’avais des milliers d’indices contre lui, et donc, c’est à bon droit que je l’ai poursuivi et demandé son arrestation. Certains disent que c’est Mimi Touré qui l’a emprisonné, mais ce n’est pas vrai. C’est moi Alioune Ndao qui ai ordonné l’arrestation de Karim Wade. C’est moi qui ai écrit l’ordre d’arrestation sur la base des éléments que j’avais. Et je l’assume sans aucun regret.

Il y a eu une injustice à l’endroit de Karim Wade, pas dans le procès, car je considère que c’est à juste raion qu’il a été jugé et condamné. Mais le problème est qu’il n’était pas le seul fautif. Il y a même plus de 25 personnalités. C’est moi qui ai rédigé la liste quand j’étais au parquet général dans une lettre adressée au procureur de Dakar, Ousmane Diagne, pour qu’il mène des enquêtes. Et par un concours de circonstances de l’histoire, je me suis retrouvé avec la même liste lorsque j’étais procureur spécial

Quand j’ai arrêté Abdoulaye Baldé, le président de la République ne voulait pas et pourtant je l’ai arrêté. Il m’a appelé jusqu’au Palais pour me demander de ne pas toucher à Abdoulaye Baldé et j’ai refusé. Après, je n’avais plus de contact avec lui, mais je savais que mes jours étaient comptés à la tête du parquet spécial

Ce n’est pas innocent. Pourquoi Macky Sall ne l’a-t-il pas fait au début ? Mon avis est qu’il cherche à diviser davantage l’opposition. C’est des calculs politiques