Alioune Ndao sur l'arrestation du leader de Pastef : " C'est une épreuve injuste et arbitraire, que le régime de Macky Sall fait subir à Sonko"

L’arrestation du leader de Pastef, continue de susciter des réactions de soutien dans les rangs de l’opposition. L’une est celle de l’ancien procureur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI).



Alioune Ndao, par ailleurs secrétaire général du Parti pour la justice, la démocratie et le développement (PJ2D And Doxal Deug), parle d’une épreuve « injuste et arbitraire » que le régime de Macky Sall fait subir à Ousmane Sonko, rapporte "Rewmi".



« Profitant d’un petit incident qui aurait pu être réglé sur-le-champ et vite oublié, Macky Sall et son régime sont dans une logique d’aggravation de son cas, en mettant sur son dos des chefs d’inculpation les plus graves les uns que les autres », a dénoncé Alioune Ndao.