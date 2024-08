Alioune Sall : ‘’L’Etat n’a aucun problème avec les entreprises de médias’’

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a affirmé, vendredi, à Dakar, que ‘’l’Etat du Sénégal n’a aucun problème avec les entreprise de médias’’, invitant le patronat et les autres acteurs des médias autour d’une table.



‘’Je dis encore et je le répète : l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de la Communication, n’a aucun problème avec les entreprises de médias au Sénégal. Je veux que ça soit clair, l’Etat du Sénégal n’a pas de problème avec le secteur de la presse’’, a-t-il insisté.



Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, présidait, à la Maison de la presse, la cérémonie de lancement de la plateforme ‘’Déclaration médias du Sénégal’’.



‘’On ne peut pas dire que l’Etat n’a pas fait ceci ou cela, alors qu’on sait que le nœud du problème n’est pas un problème lié au secteur de la communication. On parle quand même d’un secteur qui a un problème avec le fisc, ça n’a rien à voir avec la communication’’, a-t-il martelé.



Le ministre se dit disposé à dialoguer avec les différents acteurs de la presse pour aborder les problèmes qui secouent la presse sénégalaise.



‘’J’invite ce secteur, à travers le patronat, les syndicats à venir autour de la table, s’ils veulent dialoguer pour trouver des solutions. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à les accompagner, mais il faut qu’on le fasse dans le respect et avec responsabilité‘’, a-t-il lancé.



‘’Quelles que soient les problématiques, nos portes sont ouvertes. C’est cet appel que je vais lancer à tous le secteur, nous sommes ouverts au dialogue avec tout le monde des médias’’, a-t-insisté.



Le ministre a déploré les difficiles conditions de travail des jeunes reporters, soulignant la nécessité de mettre en place un nouveau modèle leur permettant de travailler dans de meilleures conditions.



Alioune Sall a ainsi souligné la nécessité de restructurer les entreprises de presse afin de les rendre plus autonomes et plus viables.



Aps