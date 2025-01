Alioune Sall et Moustapha Mamba Guirassy sur une nouvelle stratégie numérique et éducative: Une collaboration prometteuse pour un Sénégal Le 2 janvier dernier, le Ministre du Numérique, M. Alioune Sall, et son équipe ont eu l’honneur de recevoir M. Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale, accompagné de ses collaborateurs, pour une présentation de la nouvelle Stratégie Numérique pour l’Éducation Sénégalaise 2025-2029, estimée à 130 milliards de FCFA.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon la note d’information partagée, cette initiative ambitieuse s’inscrit dans le cadre du New Deal Technologique du Sénégal et a pour objectif de moderniser notre système éducatif en intégrant les innovations numériques et l’intelligence artificielle.



Une synergie stratégique au service de l’éducation



Les ministres ont salué les convergences entre leurs visions et ont convenu de créer une task force dédiée pour structurer leur collaboration autour de trois axes majeurs :



1 Organisation d’un atelier d’alignement des deux stratégies numériques pour assurer une cohérence optimale.



2 Formulation, par des experts, de recommandations sur la gouvernance numérique et les aspects opérationnels.



3 Intégration des projets phares du Ministère de l’Éducation dans la phase pilote du Digital Master Plan.



Un engagement pour un écosystème numérique inclusif



Le ministère du Numérique a réaffirmé son engagement à accompagner les autres secteurs, notamment celui de l’Éducation, en mettant à disposition :



La connectivité des établissements scolaires.



La modernisation des systèmes d’information éducatifs.



Un socle numérique commun incluant :



Une identité numérique,

La cybersécurité,

Des solutions de paiement électronique,

Une plateforme d’interopérabilité,

Des outils de big data et analytics, et plus encore.



Tout en remerciant chaleureusement le Ministre Moustapha Guirassy et ses équipes, le Ministre Alioune Sall a réitéré sa détermination à soutenir la gouvernance numérique pour un Sénégal connecté, innovant et équitable. Cette alliance, nous dit-on, promet de faire rayonner notre pays à travers un système éducatif moderne et inclusif.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook