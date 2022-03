Alioune Sane, Y’en A Marre : Macky risque d’être le premier Président sénégalais à quitter le pouvoir et à faire face à la justice » Après la libération des activistes Guy Marius Sagna, Karim Gueye, Silvestine Gomis et leurs autres collègues activistes, ils ont tenu une conférence de presse jeudi pour revenir sur les actes de «torture» qu’ils ont vécu avant d’être libérés.

« J’ai été torturée, tabassée, malmenée puis jetée au Technopole tard dans la nuit», déplore Sylvestine Mendy, coordinatrice d’Arica First, hier en conférence de presse. Tout comme Yolandé Kamara qui selon elle, a été «maltraitée, insultée, brutalisée avant d’être jetée vers la VDN».



«Ils m’ont descendu à plus de 50 km de Dakar dans la route de Thiès tard dans la nuit», ajoute Guy Marius Sagna selon qui, cette attitude «est manifestement illégale».



«J’ai très mal au cœur quand j’écoute tous ces frères et sœurs raconter ce qu’ils ont vécus hier », a dit Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y’en a marre Et d’ajouter : «la première chose que je vais dire, en Mars 2015, Fadel Barro, Fou Malade et moi nous avions été arrêtés au Congo, taxés de terroristes alors que nous n’étions que des mouvements citoyens qui étaient partis à la rencontre d’autres frères africains. Nous n’avons pas subi un tel sort. Nous avons été respectés au Congo. Et ces frères sont chez eux au Sénégal pour juste une manifestation pacifique contre une loi illégale, ils subissent tout cela de la part de la police nationale sous les ordres de voyous».



Selon lui, «cela veut dire que le décor, il est campé. Et ça, ce n’est qu’une étape de tout un processus qui a commencé depuis que Antoine Felix Ndione est à la tête de notre Police nationale. C’est une nouvelle doctrine qui est infectée et des voyous qui reçoivent des ordres de voyous qui sont au sommet du banditisme d’Etat», ajoute-t-il



Alioune Sané fustige que «une deuxième fois, des frères et sœurs ont été arrêtés, ils ont été libérés à 1 heure du matin, jetés comme des malpropres un peu partout à Dakar. Ça va crescendo. Nos amis ont été non seulement libérés tard dans la nuit, ils ont été jetés un peu partout jusqu’à 50 km de Dakar cette fois ci, mais ils ont été bastonnés. Et le pire dans ça, ce ne sont même pas les coups qu’ils ont reçus, mais les paroles, des insultes humiliantes qu’ils ont reçues venant des personnes de notre police nationale ».



Il est allé plus loin dans sa prise de parole pour dire que «Macky Sall part en 2024 d’une manière ou d’une autre et on mettra un point d’honneur, pour que tous paient pour les actes qu’ils ont commis, ces gens du régime de Macky Sall que ça soit de la Police, de la Gendarmerie ou justes des responsables qui ont favorisés certaines actes qui soient aux antipodes de la démocratie».



«2024 viendra, ce régime il quittera, ils vont tous payer. Je l’ai dit une fois, Macky Sall risque d’être le premier Président sénégalais à quitter le pouvoir et à faire face à la justice de son pays. Parce que trop, c’est trop », conclut-il

