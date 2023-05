Alioune Sarr, candidat à l’élection présidentielle de 2024 : Un pari risqué ? Leral.net avait annoncé il y a deux ans, que l'ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, serait candidat à l'élection présidentielle de 2024, au Sénégal. Et cette prédiction semble se confirmer, avec l'annonce de son investiture par la coalition Convergence pour une alternative progressiste en 2024 (CAP 2024), qui regroupe plusieurs mouvements politiques et citoyens, ainsi que des militants de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP).



Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2023 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant, cette candidature ne fait pas l'unanimité au sein de l'AFP. Alioune Sarr est en effet le seul à avoir une voix divergente au sein du parti et il ne peut pas compter sur le soutien de grands responsables comme Malick Diop ou Mbaye Ndione. Selon certains, sa candidature serait motivée par sa sortie du gouvernement et son opposition à une nouvelle candidature de Macky Sall.



Mais Alioune Sarr pourrait-il vraiment remporter l'élection présidentielle de 2024 ? Cela semble peu probable, notamment en raison de l'importance de la communauté rurale de Notto Diobass, qui serait son principal bastion. Certes, cette communauté rurale est la plus importante de la région de Thiès et l'une des plus peuplées du Sénégal, avec plus de 40 000 habitants et plus de 15 000 hectares de terres agricoles. Mais cela ne suffirait pas à garantir la victoire à Alioune Sarr, d'autant qu'il n'a pas le soutien de son propre parti.



De plus, les proches du Président Macky Sall semblent peu préoccupés par cette candidature. Selon un dirigeant de l'Alliance pour la République (APR), Alioune Sarr n'est suivi par aucun grand responsable de l'AFP et a été écarté du gouvernement pour des raisons politiques. Autrement dit, il ne représente pas une menace réelle pour le pouvoir en place.



En conclusion, la candidature d'Alioune Sarr à l'élection présidentielle de 2024, semble être un pari risqué. Il n'a pas le soutien de son propre parti, ni celui des proches du Président Macky Sall. Et même s'il peut compter sur la communauté rurale de Notto Diobass, cela ne suffira pas à lui garantir la victoire. Reste à savoir si cette candidature aura au moins le mérite de faire entendre une voix divergente, dans le débat politique sénégalais.

