Alioune THIAM répond au maître-chanteur Lucky Patrick Mendy

A la suite de la parution sur un site de la place, ce mercredi 20 novembre 2019 de l’article publié par Lucky Mendy, nous tenons à apporter les précisions ci-après :



Il faut savoir faire la part des choses : Les Gamous , les Magals et fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes sont bel et bien couverts et diffusés, les enregistrements sont disponible pour en témoigner.



Maintenant, Concernant la couverture et la diffusion des chants religieux, nous sommes une télévision au service du public et à ce titre nous ne pouvons pas nous permettre de faire de la discrimination à l’antenne, Ce qu’il y’a lieu de comprendre est que sur une centaine de demandes de couverture, l’actualité est prioritaire. Si la commune de Wakhinan Nimzat fait l’actualité, nous ne ferons pas de parti pris juste par le fait que son maire est le Directeur Général de la RTS.



Concernant la décision de justice que nous avons reçue après le jugement en Appel, il est établi que le premier jugement que Lucky Mendy avait gagné en première instance a été rapporté. En termes clairs: la décision du juge portant sur l’objet principal de la plainte a été annulée suite à un appel de la RTS dont le jugement est disponible depuis le 28/06/19. Monsieur Mendy aurait pu saisir la Cour de Cassation mais peut-être a-t-il mal lu la décision !

Vous pouvez faire votre propre sondage à la RTS pour valider vous même qu’a part Lucky Mendy personne ne réclame le départ du DG ; ni le syndicat, encore moins les cinq autres amicales la RTS.



Toujours pour vous éclairer sur les contre-vérités, veuillez bien noter :

- Guila Thiam, ancien DG de la RTS a fait plus que 07 ans de mandat, soit précisément 09 ans contrairement à ce qu’avance Lucky Mendy.

- Quant à la performance, c’est un critère de bonne gestion. La gestion menée depuis l’arrivée du DG Racine met en exergue les résultats obtenus sur le plan technique (nouvelles acquisition au niveau de Dakar et des stations régionales, création de nouvelles chaines, de télé et radio régionale…) et social (augmentation des salaires, octroi de terrains à usage d’habitation, colonies de vacances et arbre de noël ….. )

La maladie du DG Racine Talla est survenue presque 1 an et demi après la retraite, ce qui n’a rien à voir avec un décret présidentiel. Comment maintenir un DG parce qu’il était malade ? C’est même insultant à l’endroit du Président de la République !



Le contrat de prestation de service octroyé au Directeur de l’Exploitation Technique et de la Maintenance à la retraite est bel et bien renouvelé jusqu’en fin décembre 2019. Et même pourrait être renouvelé !



Nous ne comprenons pas qu’un agent s’insurge contre une décision qui permet à la RTS de finaliser le projet d’acquisition et d’installation de son nouveau matériel technique et le passage à la haute définition dans de bonnes conditions. D’autant plus que ce dernier a été membre de l’équipe qui a initié ce projet et qui est un des meilleurs profils disponibles pour accompagner la RTS dans le processus de mise en œuvre.



L’assemblée Générale de ce mercredi 20 novembre a plutôt montré que les agents ont finalement distingué la bonne graine de l’ivraie et l’ont exprimé de vive voix.



Alioune THIAM

Directeur des Ressources Humaines de la RTS

Alioune Thiam