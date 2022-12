Alioune Tine: « La pire des criminalités, c’est la criminalité financière des cols blancs »

Alioune Tine, le fondateur d’Afrikajom center qui est souvent actif aux côtés de la société civile, a lancé aux Sénégalais, un appel à la mobilisation. Ce, après avoir pris connaissance du rapport de la Cour des Comptes, qui fait état de « vols » de plusieurs milliards.



« La pire des criminalités, c’est la criminalité financière des cols blancs impunie parce que les criminels sont proches du pouvoir et semblent bénéficier d’une immunité », a fustigé M. Tine. Ce scandale financier défraie la chronique depuis quelques jours, poussant les activistes à tenir le 30 décembre une marche pacifique.



Ainsi, souligne-t-on dans "Rewmi", Alioune Tine demande à toute la population, de sortir se joindre au grand rassemblement à la Place de la Nation. D’après lui, « ces effets sont nuisibles et peuvent conduire à l’affaissement des Etats et des institutions ». La société civile à travers cette marche pacifique, veut 4 choses : la démission des autorités incriminées, le remboursement des sommes détournées ou de la confiscation de leurs biens matériels ou fonciers, l’ouverture d’une information judiciaire pour chaque personne épinglée et la mise sur pied d’un comité de suivi, avec des membres de la Société civile pour suivre les recommandations de la Cour des Comptes.