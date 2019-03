Alioune Tine: « Le temps n'est pas à la répression, il faut respecter le droit des gens à manifester »

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 13:24

Le directeur du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’Amnesty International a lancé un appel républicain aux forces armées sénégalaises pour qu’elles ne versent pas dans la «répression, à l'usage de lacrymogènes, car, « ll faut respecter le droit des gens à manifester, à se réunir, à protester ».



« Le temps n'est pas à la répression, à l'usage de lacrymogènes. Il faut respecter le droit des gens à manifester, à se réunir, à protester. Cependant il fait bannir la violence d'où qu'elle vienne. Le respect des droits et libertés fondamentales est la meilleure garantie de la paix », a déclaré sur son compte Twitter, l’ancien chef de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO).



Rappelons que la proclamation des résultats officiels provisoires du scrutin présidentiel du 24 février dernier, initialement prévue à 11h, a été décalée à 12h30, a-t-on appris de source proche de la Commission nationale de recensement des votes.













