Alioune Tine: « On assiste de plus en plus à une criminalisation de l’opposition »

Samedi 11 Mars 2023

Le fondateur d’Afrikajom center, Alioune Tine, présidant la cérémonie de clôture du colloque sur « l’Etat de droit et les transitions démocratique en Afrique » revient sur la situation politique du Sénégal.



« De mon point de vue, on assiste de plus en plus à une criminalisation de l’opposition. Vous avez des questions politiques que vous transférez au palais de la justice. Et pourtant le Sénégal était un exemple de démocratie pour la sous-région. Hélas, aujourd’hui cet acquis démocratique se perd avec « les arrestations de journalistes d’’activistes et même de la société civile », a laissé entendre Alioune Tine.



Avant de poursuivre une invitation des acteurs politiques : « les leaders politiques du pouvoir et de l’opposition doivent s’engager dans un dialogue. Les problèmes politiques doivent trouver des solutions politiques et pas toujours par la judiciaire ».





