Alioune Tine, Société civile: « On a empêché un coup d’Etat en Guinée Bissau » Alioune Tine, militant sénégalais des droits de l’homme, a déclaré qu’il avait l’habitude de donner des alertes pour faire face aux situations d’urgence. Il a révélé qu’une de ces alertes avait empêché de justesse un coup d’État en Guinée-Bissau, à l’époque où Abdoulaye Wade était président du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

« Quand je faisais des alertes, par exemple du temps de Abdoulaye Wade, il m’écoutait et il m’appelait. Il m’a appelé à plusieurs reprises sur des alertes faites dans la sous-région sur lesquelles j’ai travaillé avec lui. En Guinée-Bissau, moi j’ai arrêté un coup d’Etat. Il faut demander à Doudou Wade, on était ensemble . Je lui ai dit que les gens vont faire un coup d’Etat, parce que le procureur général en Guinée-Bissau m’a saisi, j’étais parmi les observateurs de la Francophonie.



Il m’a dit Aliou si vous partez, les officiers vont faire un coup d’Etat. J’ai appelé le Président Wade. Quand j’ai alerté, le surlendemain, Wade a réagi vite, et c’est ça aussi les qualités de Wade. Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, était là-bas. et ses homologues du Niger, du Nigeria sur la base d’une alerte que nous avions faite. C’est à ça aussi ce que sert la société civile. On a empêché un coup d’Etat ce jour-là », révèle-t-il.



Alioune Tine a également collaboré avec le président sénégalais actuel, Macky Sall, tout en continuant à mener des actions en faveur des droits humains. « J’ai travaillé avec le Président Macky Sall qui me connait très bien, il sait très bien de quoi je suis capable. Il était là dans le gouvernement de Wade quand il était ministre de l’Intérieur. Et quand j’arrivais, je lui dis Macky annonce au Président que je suis arrivé. Après, il m’appelle pour me dire que le Président te reçoit tel jour. Moi je suis écouté en Afrique et je suis écouté maintenant dans le monde ».





