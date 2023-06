Alioune Tine à Macky Sall : « Dites au Peuple, je vous ai compris »

Dans un tweet, lundi, le fondateur du Think Tank Afrikajom Center invite le président de la République, à impulser le sursaut national, à apaiser et à calmer le jeu. Cela fait suite à la spirale de violence depuis la condamnation de Ousmane Sonko le 1er juin 2023.



« President Macky Sall , impulsez le sursaut national, apaisez et calmez le jeu, restaurez la confiance, l’unité et la réconciliation nationale », a écrit Alioune Tine.



« Dites au Peuple : je vous ai compris »



Le défenseur des droits de l’homme estime qu’on peut encore sauver l’essentiel: « la paix qui nous permet de vivre sans peur dans ce pays merveilleux ».



« Dites au Peuple : je vous ai compris », a-t-il conclu.