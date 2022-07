Alioune Tine aux dirigeants africains : «Il y a une vie après le palais»

«Vous faites vos deux mandats, vous partez et vous assurez la stabilité et la paix du pays. La communauté africaine va avoir besoin de vous, la communauté internationale, également. Il y a une vie après le palais. Il faut intégrer dans le protocole additionnel ces deux mandats», a plaidé l’ancien président du Comité sénégalais des droits de l’Homme.



Avant d’ajouter : «Ce ne sont que les pays francophones qui ont ce problème au niveau de la Cedeao. Le Sénégal est un champion en matière de démocratie et cette référence, il faut toujours la montrer à chaque fois que l’occasion se présente.»

Bes Bi