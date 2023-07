Alioune Tine s’offusque de l’emprisonnement de Birame Soulèye Diop

L’emprisonnement de l’opposant Birame Soulèye Diop inquiète le fondateur d'Afrikajom Center Sénégal. Alioune Tine qui s’est exprimé sur son compte Twitter, soutient qu’on « ne peut pas emprisonner un citoyen pour offense au chef de l’Etat dans un hyper-présidentialisme exacerbé ». Selon ce membre de la société civile, cette pratique est « archaïque ».



De ce fait, souligne-t-on dans "Rewmi", Alioune Tine rappelle l’avoir même « dénoncé depuis les années 90 et le parti Jëf jel et Talla Sylla peuvent en témoigner ». Pour rappel, le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a été placé sous mandat de dépôt, mardi, après avoir tenu des propos jugés « offensants » contre le chef de l’État Macky Sall. A noter que l’intéressé, après ses propos polémiques, a présenté publiquement ses excuses au Président Macky Sall et à tous les Sénégalais.