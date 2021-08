Alioune Tine sur la plainte de Diouf Sarr « le Dr Boubacar Niang mérite la protection de l’état » La plainte du ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, contre le docteur Babacar Niang continue de faire réagir. C’est Alioune Tine qui sort de sa réserve pour prendre la défense du directeur de «Suma Assistance». Selon Alioune Tine, le «docteur Babacar Niang comme le professeur El Hadj Niang sont tous des lanceurs d’alerte».

Ainsi, ils méritent, estime-t-il, «la protection de l’État, des organisations de la société civile et de l’opinion publique». Car, selon Alioune Tine, «la prévention de la corruption et de la concussion passe par là». Ainsi, «porter plainte contre les dénonciations citoyennes du Docteur Babacar Niang n’est pas la bonne décision pour une gouvernance transparente et vertueuse», a tweeté Alioune Tine.



D'après lui, il faut plutôt «ouvrir une enquête sur les pratiques délictueuses et de détournements pointés du doigt par un honnête citoyen». Ainsi, le ministère de la Santé et de l’action sociale a porté plainte contre le Docteur Babacar Niang. ce dernier est poursuivi pour «propos diffamatoires».



Des allégations pouvant discréditer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Sénégal. À noter que le médecin chef de Suma Assistance a fait une sortie dans les médias dimanche dernier.



Ce dernier a fait de graves révélations, comme quoi, du «matériel médical du public aurait été vendu à des structures sanitaires du privé». Des propos jugés diffamatoire par la tutelle.

