Alioune Tine voulait voler un enfant de moins d’un an

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Avril 2018 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Apres le rapt avorté au quartier liberté de Mbour d’une fillette de 5 ans, la semaine passée, c’est le tour d’une fillette de moins d’un an. Âgé de 35 ans, Alioune Tine voulait mettre la main hier, sur une petite fille. Mais mal lui en a pris, car il va croiser la maman de la fille qui va ameuter la population et l’appréhender.



Lors de son interrogatoire, il déclaré qu’il avait faim et voulait juste quémander le petit-déjeuner, mais ses propos n’ont pas du tout convaincu les gens du quartier, car il avait pris la main de la fillette et voulait partir avec elle.



Des dénégations qui ont poussé la famille de la victime à le conduire au commissariat de police de Mbour.













Le Quotidien

