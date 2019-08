Alizée fête ses 35 ans: Le tendre message de sa "moitié" Grégoire Lyonnet pour son anniversaire

Il y a de l'amour dans l'air en ce jour spécial. Mercredi 21 août, Alizée célèbre ses 35 ans en grande pompe. Et à cette occasion, celui qui n'a pas manqué de lui souhaiter dans un tendre message n'est autre que son mari, Grégoire Lyonnet. Sur son compte Instagram, le danseur a en effet adressé une jolie déclaration à celle qu'il surnomme affectueusement "ma moitié", en légende d'un selfie en noir et blanc de la chanteuse. Un petit surnom qu'elle lui avait également donné lorsqu'elle lui avait souhaité son anniversaire en juin dernier.



Un message simple mais très mignon de la part de Grégoire Lyonnet, tandis qu'il profite de ses vacances à Ajaccio avec Alizée depuis maintenant plusieurs jours. Un voyage idyllique pour le couple qui accueillera à l'automne prochain son premier enfant. C'est en effet en mai dernier que les deux tourtereaux ont annoncé cette bonne nouvelle. Et depuis, Alizée ne cesse de dévoiler son baby bump de plus en plus arrondi sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de ses fans.



Très amoureux l'un de l'autre et toujours aussi complices, Alizée et Grégoire Lyonnet ont célébré en juin dernier leurs trois ans de mariage en dévoilant des clichés inédit de la cérémonie qui s'était déroulée dans la commune corse de Villanova.