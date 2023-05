Alkhayri : Serigne Ousmane, le fils de Borom Darou, s'est marié

La famille du guide religieux Mame Thierno Birahim Mbacké ou Borom Darou, s’agrandit. En effet, le fils de l’homme religieux a pris une vraie beauté africaine comme épouse, informe "Seneweb".



Le mariage consacré ce 21 mai 2023, a été béni par le guide religieux, en présence des amis, proches et talibés.



Serigne Ousmane Mbacké Noreyni, le fils de Borom Darou et Sokhna Oumou Sow, sont désormais réunis devant les hommes et devant Dieu, par les liens sacrés du mariage, pour le meilleur et pour le pire.